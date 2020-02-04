|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:13
|Заход солнца:
|16:58
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:29
|Заход солнца:
|16:54
|Температура завтра:
|0 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.8 грн
|25.15 грн
|EUR
|27.25 грн
|27.75 грн
Сегодня, 4 февраля, из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ еще 9 школ Николаева приостанавливают учебный процесс.
Об этом сообщают в пресс-службе Никколаевского горсовета.
Так, на вынужденные каникулы до стабилизации ситуации уходят ученики школ № 13, 23, 30, 31, 33, 36, 44, 45, 48.
— О продолжительности перерыва в обучении будет сообщено дополнительно на сайтах учебных заведений и управления образования Николаевского городского совета, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области по состоянию на 3 февраля в 66 учреждениях общего среднего образования приостановлен учебный процесс из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Сегодня, 4 февраля, из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ еще 9 школ Николаева приостанавливают учебный процесс.
Об этом сообщают в пресс-службе Никколаевского горсовета.
Так, на вынужденные каникулы до стабилизации ситуации уходят ученики школ № 13, 23, 30, 31, 33, 36, 44, 45, 48.
— О продолжительности перерыва в обучении будет сообщено дополнительно на сайтах учебных заведений и управления образования Николаевского городского совета, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области по состоянию на 3 февраля в 66 учреждениях общего среднего образования приостановлен учебный процесс из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.