Сегодня, 4 февраля, из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ еще 9 школ Николаева приостанавливают учебный процесс.

Об этом сообщают в пресс-службе Никколаевского горсовета.

Так, на вынужденные каникулы до стабилизации ситуации уходят ученики школ № 13, 23, 30, 31, 33, 36, 44, 45, 48.

— О продолжительности перерыва в обучении будет сообщено дополнительно на сайтах учебных заведений и управления образования Николаевского городского совета, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области по состоянию на 3 февраля в 66 учреждениях общего среднего образования приостановлен учебный процесс из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.