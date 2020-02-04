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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бельгии.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны пишет РБК-Украина.
Министр здравоохранения Мэгги Де Блок сообщил, что один из девяти бельгийцев, которых привезли в страну из Ухани, заразился коронавирусом.
— Один из них заражен новым коронавирусом. Результаты тестов остальных отрицательны, - сказал он.
Однако, по словам министра, в настоящее время у заразившегося отсутствуют какие-либо симптомы заболевания.
Ранее сообщалось, что представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявил, что уровень смертности среди зараженных коронавирусом составляет 2,1%.
Напомним, руководство Китая приняло решение разрешить экспертам из США прибыть в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.
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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бельгии.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны пишет РБК-Украина.
Министр здравоохранения Мэгги Де Блок сообщил, что один из девяти бельгийцев, которых привезли в страну из Ухани, заразился коронавирусом.
— Один из них заражен новым коронавирусом. Результаты тестов остальных отрицательны, - сказал он.
Однако, по словам министра, в настоящее время у заразившегося отсутствуют какие-либо симптомы заболевания.
Ранее сообщалось, что представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявил, что уровень смертности среди зараженных коронавирусом составляет 2,1%.
Напомним, руководство Китая приняло решение разрешить экспертам из США прибыть в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.