Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бельгии.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны пишет РБК-Украина.

Министр здравоохранения Мэгги Де Блок сообщил, что один из девяти бельгийцев, которых привезли в страну из Ухани, заразился коронавирусом.

— Один из них заражен новым коронавирусом. Результаты тестов остальных отрицательны, - сказал он.

Однако, по словам министра, в настоящее время у заразившегося отсутствуют какие-либо симптомы заболевания.

Ранее сообщалось, что представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявил, что уровень смертности среди зараженных коронавирусом составляет 2,1%.

Напомним, руководство Китая приняло решение разрешить экспертам из США прибыть в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.