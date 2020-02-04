За 2019 год в Украине добровольно сдали почти 4000 единиц различного оружия, в частности, пистолеты и ружья.

Об этом сообщили УНН, ссылаясь на Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины в ответ на запрос.

— В 2019 году в Украине добровольно сдано 3880 единиц различного оружия, из которых: 1 пистолет-пулемет, 289 карабинов и винтовок, 300 пистолетов револьверов, 2873 гладкоствольных ружей и обрезов, 417 единиц другого оружия, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в течении суток 3 февраля боевики 12 раз обстреливали позиции украинских военных в результате двое военных получили ранения и травмы.