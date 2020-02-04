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В связи с тем, что на Николаев и область надвигается непогода водителей призывают воздержаться от поездок на дальние расстояния.
Об этом сообщают в Патрульной полиции Николаевской области.
Как известно, с 5 по 7 февраля ожидается значительное ухудшение погоды, дождь, снег и гололед.
Патрульная полиция Николаевщины призывает водителей на время непогоды воздержаться от поездок на дальние расстояния, быть максимально внимательными и осторожными за рулем, двигаться с включенным ближним светом фар и соблюдать скоростной режим.
— В случае снегопада не оставляйте транспортные средства в местах, где они будут усложнять работу снегоуборочной техники. Уважаемые пешеходы! Помните, что остановить автомобиль на гололедице внезапно невозможно, поэтому перед началом перехода проезжей части удостоверьтесь, что все автомобили остановились и пропускают вас. Переходите дорогу только на пешеходных переходах и ни в коем случае не пытайтесь перебежать проезжую часть перед движущимся транспортом, - сообщили в полиции.
В октябре 2019 года николаевский городской голова Александр Сенкевич попросил директора Департамента ЖКХ Сергея Коренева проверить наличие техники у компаний-подрядчиков, которые собираются зимой убирать снег на дорогах в Николаеве.
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В связи с тем, что на Николаев и область надвигается непогода водителей призывают воздержаться от поездок на дальние расстояния.
Об этом сообщают в Патрульной полиции Николаевской области.
Как известно, с 5 по 7 февраля ожидается значительное ухудшение погоды, дождь, снег и гололед.
Патрульная полиция Николаевщины призывает водителей на время непогоды воздержаться от поездок на дальние расстояния, быть максимально внимательными и осторожными за рулем, двигаться с включенным ближним светом фар и соблюдать скоростной режим.
— В случае снегопада не оставляйте транспортные средства в местах, где они будут усложнять работу снегоуборочной техники. Уважаемые пешеходы! Помните, что остановить автомобиль на гололедице внезапно невозможно, поэтому перед началом перехода проезжей части удостоверьтесь, что все автомобили остановились и пропускают вас. Переходите дорогу только на пешеходных переходах и ни в коем случае не пытайтесь перебежать проезжую часть перед движущимся транспортом, - сообщили в полиции.
В октябре 2019 года николаевский городской голова Александр Сенкевич попросил директора Департамента ЖКХ Сергея Коренева проверить наличие техники у компаний-подрядчиков, которые собираются зимой убирать снег на дорогах в Николаеве.