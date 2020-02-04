Сегодня, 4 февраля автопарк Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области пополнился 4 новыми пожарными автомобилями.

Об этом сообщает начальник ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Максим Грицаенко на своей странице в Facebook.

Сообщается, что пожарные автомобили будут направлены в Кривоозерский, Новобугский, Новоодесский и Снигиревский районы в 18, 20, 21, 24 государственные пожарно-спасательные части.

— Современная техника отечественного производителя, отличается улучшенными техническими возможностями, что позволит эффективнее бороться с пожарами, чрезвычайными событиями, - написал Максим Грицаенко.

Напомним, что в пользование роты особого назначения главного управления Национальной полиции Николаевской области передали специально оборудованный микроавтобус Ford Transit.