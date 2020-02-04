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Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 59% украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг».
Отметим, что не доверяют Владимиру Зеленскому 32% опрошенных украинцев. При этом президент является единственным политиком с положительной динамикой доверия, у остальных — динамика отрицательная.
В частности, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 26% украинцев, не доверяют — 44%, нардепу и лидеру партии «Голос» Святославу Вакарчуку — 22% и 62% соответственно, премьер-министру Алексею Гончаруку — 20% и 53%, лидеру партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко — 20% и 73%, лидеру партии «Европейская Солидарность» и экс-президенту Петру Порошенко — 15% и 78%.
Опрос проводился с 22 по 26 января. Было опрошено 2500 человек методом личного формализованного интервью. Погрешность выборки не превышает 2%.
Ранее сообщалось, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 49,4% украинцев.
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 59% украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг».
Отметим, что не доверяют Владимиру Зеленскому 32% опрошенных украинцев. При этом президент является единственным политиком с положительной динамикой доверия, у остальных — динамика отрицательная.
В частности, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 26% украинцев, не доверяют — 44%, нардепу и лидеру партии «Голос» Святославу Вакарчуку — 22% и 62% соответственно, премьер-министру Алексею Гончаруку — 20% и 53%, лидеру партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко — 20% и 73%, лидеру партии «Европейская Солидарность» и экс-президенту Петру Порошенко — 15% и 78%.
Опрос проводился с 22 по 26 января. Было опрошено 2500 человек методом личного формализованного интервью. Погрешность выборки не превышает 2%.
Ранее сообщалось, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 49,4% украинцев.