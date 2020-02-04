|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:13
|Заход солнца:
|16:58
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:29
|Заход солнца:
|16:54
|Температура завтра:
|0 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.7 грн
|25.05 грн
|EUR
|27.15 грн
|27.65 грн
Детективы Национального актикоррупционного бюро сообщили бывшему генеральному директору ГК «Укроборонпрома» о завершении досудебного расследования по факту внесения им недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Во вторник, 4 февраля 2020 года, прокурором САП поручено детективам НАБУ сообщить о завершении досудебного расследования по факту подачи субъектом декларирования недостоверных сведений в декларации лица уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления экс-гендиректору ГК «Укроборонпром», - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года.
Как сообщалось, в ноябре 2019 года чиновнику сообщили о подозрении по статье 366-1 УК Украины.
В декларации за 2016 год бывший чиновник указал доходы, движимое и недвижимое имущество, принадлежащее его гражданской жене, в том числе две квартиры стоимостью более 3 миллиона гривен и автомобили Range Rover, стоимость которых достигает 10 миллионов гривен.
Ни в САП, ни в НАБУ не сообщают имени уведомленного о подозрении экс-чиновника.
Сообщается, что речь идет о Павле Букине. Он был уволен с должности главы «Укроборонпрома» в конце августа 2019 года указом президента. Возглавлял госконцерн с конца апреля 2015 года.
Напомним, по данным СМИ, участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней. В Укроборонпроме обвинили журналистов в манипуляциях, кроме этого, Гладковский попросил приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО. Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование.
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Детективы Национального актикоррупционного бюро сообщили бывшему генеральному директору ГК «Укроборонпрома» о завершении досудебного расследования по факту внесения им недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Во вторник, 4 февраля 2020 года, прокурором САП поручено детективам НАБУ сообщить о завершении досудебного расследования по факту подачи субъектом декларирования недостоверных сведений в декларации лица уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления экс-гендиректору ГК «Укроборонпром», - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года.
Как сообщалось, в ноябре 2019 года чиновнику сообщили о подозрении по статье 366-1 УК Украины.
В декларации за 2016 год бывший чиновник указал доходы, движимое и недвижимое имущество, принадлежащее его гражданской жене, в том числе две квартиры стоимостью более 3 миллиона гривен и автомобили Range Rover, стоимость которых достигает 10 миллионов гривен.
Ни в САП, ни в НАБУ не сообщают имени уведомленного о подозрении экс-чиновника.
Сообщается, что речь идет о Павле Букине. Он был уволен с должности главы «Укроборонпрома» в конце августа 2019 года указом президента. Возглавлял госконцерн с конца апреля 2015 года.
Напомним, по данным СМИ, участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней. В Укроборонпроме обвинили журналистов в манипуляциях, кроме этого, Гладковский попросил приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО. Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование.