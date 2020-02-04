Детективы Национального актикоррупционного бюро сообщили бывшему генеральному директору ГК «Укроборонпрома» о завершении досудебного расследования по факту внесения им недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— Во вторник, 4 февраля 2020 года, прокурором САП поручено детективам НАБУ сообщить о завершении досудебного расследования по факту подачи субъектом декларирования недостоверных сведений в декларации лица уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления экс-гендиректору ГК «Укроборонпром», - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года чиновнику сообщили о подозрении по статье 366-1 УК Украины.

В декларации за 2016 год бывший чиновник указал доходы, движимое и недвижимое имущество, принадлежащее его гражданской жене, в том числе две квартиры стоимостью более 3 миллиона гривен и автомобили Range Rover, стоимость которых достигает 10 миллионов гривен.

Ни в САП, ни в НАБУ не сообщают имени уведомленного о подозрении экс-чиновника.

Сообщается, что речь идет о Павле Букине. Он был уволен с должности главы «Укроборонпрома» в конце августа 2019 года указом президента. Возглавлял госконцерн с конца апреля 2015 года.