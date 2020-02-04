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В Киеве суд дал два года тюрьмы 33-летнему жителю Чернигова, который дал ложное сообщение о минировании станции метро.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Анонимное сообщение о минировании станции метро «Нивки» поступило вечером, 11 декабря 2019 года. По результатам осмотра работники полиции и специалисты кинологической и взрывотехнической служб не нашли никаких взрывных устройств на станции метрополитена. При этом была проведена эвакуация 630 пассажиров и персонала.
Как рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии «Украинской правде», после сообщения о «минировании», мужчина наблюдал за эвакуацией людей из метро.
— Подозреваемого задержали в тот же день. Как оказалось, он наблюдал за действиями представителей полиции и экстренных служб, которые проверяли его сообщение и проводили эвакуацию людей. Вину свою признал полностью. По его словам, звонок в полицию сделал из хулиганских побуждений, реальных намерений и возможностей для совершения преступления он не имел, - рассказала она.
Напомним, что Кабинет министров инициировал усиление ответственности за заведомо ложное сообщение о заминировании.
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В Киеве суд дал два года тюрьмы 33-летнему жителю Чернигова, который дал ложное сообщение о минировании станции метро.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Анонимное сообщение о минировании станции метро «Нивки» поступило вечером, 11 декабря 2019 года. По результатам осмотра работники полиции и специалисты кинологической и взрывотехнической служб не нашли никаких взрывных устройств на станции метрополитена. При этом была проведена эвакуация 630 пассажиров и персонала.
Как рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии «Украинской правде», после сообщения о «минировании», мужчина наблюдал за эвакуацией людей из метро.
— Подозреваемого задержали в тот же день. Как оказалось, он наблюдал за действиями представителей полиции и экстренных служб, которые проверяли его сообщение и проводили эвакуацию людей. Вину свою признал полностью. По его словам, звонок в полицию сделал из хулиганских побуждений, реальных намерений и возможностей для совершения преступления он не имел, - рассказала она.
Напомним, что Кабинет министров инициировал усиление ответственности за заведомо ложное сообщение о заминировании.