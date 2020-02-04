В связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ все школы Днепра будут закрыты на карантин.

Об этом сообщает заместитель городского главы Михайла Лысенко в Facebook.

Учебный процесс в школах Днепра будет приостановлен с 6 по 17 февраля.

— Внимание! В связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом, решением комиссии ТБЧС в городе Днепр приостанавливается учебный процесс в школах с 6 по 17 февраля, - написал Михайла Лысенко.

Ранее сообщалось, что сегодня, 4 февраля, из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ еще 9 школ Николаева приостанавливают учебный процесс.