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В связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ все школы Днепра будут закрыты на карантин.
Об этом сообщает заместитель городского главы Михайла Лысенко в Facebook.
Учебный процесс в школах Днепра будет приостановлен с 6 по 17 февраля.
— Внимание! В связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом, решением комиссии ТБЧС в городе Днепр приостанавливается учебный процесс в школах с 6 по 17 февраля, - написал Михайла Лысенко.
Ранее сообщалось, что сегодня, 4 февраля, из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ еще 9 школ Николаева приостанавливают учебный процесс.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области по состоянию на 3 февраля в 66 учреждениях общего среднего образования приостановлен учебный процесс из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.
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В связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ все школы Днепра будут закрыты на карантин.
Об этом сообщает заместитель городского главы Михайла Лысенко в Facebook.
Учебный процесс в школах Днепра будет приостановлен с 6 по 17 февраля.
— Внимание! В связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом, решением комиссии ТБЧС в городе Днепр приостанавливается учебный процесс в школах с 6 по 17 февраля, - написал Михайла Лысенко.
Ранее сообщалось, что сегодня, 4 февраля, из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ еще 9 школ Николаева приостанавливают учебный процесс.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области по состоянию на 3 февраля в 66 учреждениях общего среднего образования приостановлен учебный процесс из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.