Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщает, что не обращался к интернет-изданиям по поводу установки скрипта для идентификации пользователей.

Об этом говорится в ответе Департамента по запросу представительницы Института массовой информации в Волынской области Майи Голуб, передает ИМИ.

«Сообщаем, что департамент не обращался к интернет-изданиям по поводу установления любого программного обеспечения на их ресурсы», - говорится в ответе, датированном 4 февраля.

Представительница ИМИ направила 30 января по электронной почте запрос на получение информации в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины. Она спрашивала о том, к каким интернет-изданиям обращались в киберполиции по поводу установлению скриптов на сайты.

Отмечается, что запрос на получение информации в Департаменте киберполиции зарегистрировали не сразу. После отправки запроса, в тот же день, 30 января, с почты киберполиции представительнице ИМИ пришел ответ: «Для регистрации вашего информационного запроса просим прислать его с подписью журналиста». Письмо передали на регистрацию только после того, как получили подпись: «С уважением, журналистка Мая Голуб».

Юрист ИМИ Али Сафаров отметил, что запрос, отправленный по электронной почте, не является письменным и не требует подписи. И если бы отказали в доступе на информацию, то это было бы нарушением соответствующего закона.

По его словам, Закон Украины «О доступе к публичной информации» в части третьей статьи 19 предусматривает, что запросы могут подаваться в устной, письменной или иной форме (по почте, факсу, телефону, электронной почте) – на выбор запрашивающего.

«Таким образом, запрос, пересланный по электронной почте, не является «письменным», согласно этому закону, и на него не распространяется пункт 3 части пятой статьи 19 закона, требующий подпись и дату при условии подачи запроса в письменной форме», - отметил юрист.

Ранее в ИМИ сообщили, что редакторы трех волынских интернет-изданий рассказали, что к ним 30 января обращались из киберполиции с предложением установить на их сайты программный скрипт, который позволит идентифицировать пользователей.

После публикации новости стало известно, что, кроме сайтов «Волынские новости», «ВолиньPost», «Первый», другие редакции тоже получили предложения установить скрипты на сайты. Редакторам звонили и назывались сотрудниками киберполиции. В частности, такое же предложение получили сайты «Район.in.ua», «Волинь24», «Таблоид Волыни», «Конкурент». Редакторы такие обращения подтвердили представительнице ИМИ.

29 января интернет-издание «Полтавщина» получило от киберполиции письмо с предложением разместить на сайте издания программный скрипт, который позволит идентифицировать пользователей, пытающихся себя анонимизировать. Аналогичное письмо получили также редакции «Новостей Полтавщины» и «Кола».

30 января Департамент киберполиции Украины сообщил, что проводит служебную проверку по отправке со стороны регионального подразделения официального письма одному из информационных ресурсов с предложением установить скрипт для идентификации пользователей.

Напомним, ранее сообщалось, что Николаевская область вошла в список пяти регионов по наибольшему количеству нарушений прав журналистов в 2019 году.