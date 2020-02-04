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В 2019 году в Николаевской области зарегистрировали 6539 браков и 1163 развода.
Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции Украины.
Приблизительно такое же соотношение наблюдается по всей стране. В прошлом году в Украине было зарегистрировано 237 858 браков и 38 572 развода.
Согласно данным Минюста, больше всего браков зарегистрировано в Киевской области (27,9 тысячи), на втором месте – Днепропетровская область (20,1 тысячи), на третьем – Харьковская (16,8 тысячи).
Ранее сообщалось, что в Николаевской области долг по зарплатам по состоянию на 1 января 2020 года составляет 39 миллионов 327 тысяч гривен.
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В 2019 году в Николаевской области зарегистрировали 6539 браков и 1163 развода.
Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции Украины.
Приблизительно такое же соотношение наблюдается по всей стране. В прошлом году в Украине было зарегистрировано 237 858 браков и 38 572 развода.
Согласно данным Минюста, больше всего браков зарегистрировано в Киевской области (27,9 тысячи), на втором месте – Днепропетровская область (20,1 тысячи), на третьем – Харьковская (16,8 тысячи).
Ранее сообщалось, что в Николаевской области долг по зарплатам по состоянию на 1 января 2020 года составляет 39 миллионов 327 тысяч гривен.