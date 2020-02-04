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4 февраля, на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви, из состава Синода исключили Патриарха Филарета.
Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
Отмечается, что, принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед Украинской Православной Церковью, Священный Синод раз констатировал, что Почетный Патриарх Филарет остается в составе епископата Православной Церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией.
«Учитывая, что Почетный Патриарх Филарет потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией, не подал письмо на имя Предстоятеля, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, с обращением к Священному Синоду относительно соборного рассмотрения своего будущего положения в Православной Церкви Украины, как это было определено в п. 4 Журнал № 30 заседания Священного Синода от 24 июня 2019 года — установить, что Почетный Патриарх Филарет с 24 июня 2019 года является архиереем Православной Церкви Украины на покое», — говорится в сообщении.
В Синоде отметили, что Почетному Патриарху Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии. Клирики, именуемые им в неуставной способ епископами, не являются таковыми, сделанное для них и сделанное ими — «все ничтожное».
В ПЦУ добавили, что на заседании также было решено напомнить Почетному Патриарху Филарету и его окружению о призыве Архиерейского Собора к примирению и прекращению самоизоляции.
Ранее сообщалось, что Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний считает, что за спиной почетного патриарха Филарета «играют пророссийские силы».
Также 10 января Филарет отозвал свою подпись под постановлением о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года.
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4 февраля, на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви, из состава Синода исключили Патриарха Филарета.
Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
Отмечается, что, принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед Украинской Православной Церковью, Священный Синод раз констатировал, что Почетный Патриарх Филарет остается в составе епископата Православной Церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией.
«Учитывая, что Почетный Патриарх Филарет потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией, не подал письмо на имя Предстоятеля, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, с обращением к Священному Синоду относительно соборного рассмотрения своего будущего положения в Православной Церкви Украины, как это было определено в п. 4 Журнал № 30 заседания Священного Синода от 24 июня 2019 года — установить, что Почетный Патриарх Филарет с 24 июня 2019 года является архиереем Православной Церкви Украины на покое», — говорится в сообщении.
В Синоде отметили, что Почетному Патриарху Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии. Клирики, именуемые им в неуставной способ епископами, не являются таковыми, сделанное для них и сделанное ими — «все ничтожное».
В ПЦУ добавили, что на заседании также было решено напомнить Почетному Патриарху Филарету и его окружению о призыве Архиерейского Собора к примирению и прекращению самоизоляции.
Ранее сообщалось, что Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний считает, что за спиной почетного патриарха Филарета «играют пророссийские силы».
Также 10 января Филарет отозвал свою подпись под постановлением о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года.