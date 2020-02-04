На базе 198 учебного центра Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Николаеве военнослужащие воинских частей морской пехоты проходят подготовку по программе штабного курса НАТО «TLP».

Об этом сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины.

Обучение организовано в рамках тренировочной миссии «UNIFIER» под руководством опытных инструкторов Вооруженных Сил Канады.

— Сейчас военные осваивают теоретический курс планирования боевых действий на уровне отделения - рота, после чего практически отработают определенные иностранными инструкторами задачи. Подобные меры направлены на подготовку военнослужащих ВС Украины в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса, внедрение их в повседневной деятельности и при выполнении задач в районе проведения операции объединенных сил, - сказано в сообщении.

В пресс-центре отметили, что подобное обучение личного состава по стандартам НАТО проводятся на постоянной основе.

Напомним, в 2020 году на боевое дежурство в составе Сил реагирования НАТО (NRF) поступит подразделение Сил специальных операций ВСУ.