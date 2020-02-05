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30 декабря 34-летний врач из Уханя Ли Вэньлян написал в группе своих однокурсников по вузу в соцсети WeChat о том, что у семи пациентов с местного рынка морепродуктов было диагностировано SARS-подобное заболевание, их отправили в карантин в больнице.
Об этом сообщает CNN.
Ли объяснил, что, согласно тесту, который он видел, заболевание представляет собой коронавирус - большое семейство вирусов, которое включает тяжелый острый респираторный синдром (SARS).
Он посоветовал своим друзьям в частном порядке предупредить своих близких. Через несколько часов скриншоты его сообщений стали вирусными.
В тот же день муниципальная комиссия здравоохранения Ухани выпустила экстренное уведомление, информирующее городские медицинские учреждения о том, что у ряда пациентов с оптового рынка морепродуктов обнаружена «неизвестная пневмония».
Уведомление сопровождалось предупреждением: «Любым организациям или частным лицам запрещается публиковать информацию о лечении без разрешения».
31 декабря органы здравоохранения Ухани провели экстренное совещание, чтобы обсудить вспышку. Ли вызвало руководство его больницы, чтобы выяснить, как он узнал о случаях заражения.
3 января Ли вызвали в местный полицейский участок и сделали выговор за «распространение слухов в Интернете" и "серьезное нарушение общественного порядка» из-за сообщения, которое он отправил в чат-группу. Ли пришлось подписать заявление, в котором он признал свой "проступок" и пообещал не совершать дальнейших «незаконных действий».
1 февраля у Ли Вэньляна подтвердили заражение коронавирусом. Его диагноз вызвал возмущение по всему Китаю, где усиливается негативная реакция на действия государственной цензуры по поводу болезни и задержки с предупреждением общественности о смертельном вирусе.
Ранее сообщалось о том, что жители Китая пользуются специальным мобильным приложением YiKuang, чтобы избегать мест, в которых распространяется коронавирус.
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30 декабря 34-летний врач из Уханя Ли Вэньлян написал в группе своих однокурсников по вузу в соцсети WeChat о том, что у семи пациентов с местного рынка морепродуктов было диагностировано SARS-подобное заболевание, их отправили в карантин в больнице.
Об этом сообщает CNN.
Ли объяснил, что, согласно тесту, который он видел, заболевание представляет собой коронавирус - большое семейство вирусов, которое включает тяжелый острый респираторный синдром (SARS).
Он посоветовал своим друзьям в частном порядке предупредить своих близких. Через несколько часов скриншоты его сообщений стали вирусными.
В тот же день муниципальная комиссия здравоохранения Ухани выпустила экстренное уведомление, информирующее городские медицинские учреждения о том, что у ряда пациентов с оптового рынка морепродуктов обнаружена «неизвестная пневмония».
Уведомление сопровождалось предупреждением: «Любым организациям или частным лицам запрещается публиковать информацию о лечении без разрешения».
31 декабря органы здравоохранения Ухани провели экстренное совещание, чтобы обсудить вспышку. Ли вызвало руководство его больницы, чтобы выяснить, как он узнал о случаях заражения.
3 января Ли вызвали в местный полицейский участок и сделали выговор за «распространение слухов в Интернете" и "серьезное нарушение общественного порядка» из-за сообщения, которое он отправил в чат-группу. Ли пришлось подписать заявление, в котором он признал свой "проступок" и пообещал не совершать дальнейших «незаконных действий».
1 февраля у Ли Вэньляна подтвердили заражение коронавирусом. Его диагноз вызвал возмущение по всему Китаю, где усиливается негативная реакция на действия государственной цензуры по поводу болезни и задержки с предупреждением общественности о смертельном вирусе.
Ранее сообщалось о том, что жители Китая пользуются специальным мобильным приложением YiKuang, чтобы избегать мест, в которых распространяется коронавирус.