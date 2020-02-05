По состоянию на 5 февраля жертвами нового коронавируса в Китае стали 490 человек, 24 324 человека заразились.

Об этом сообщает Главком со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.

Отмечается, что из более чем 24 тысяч зараженных 219 человек находятся в тяжелом состоянии.

За последние сутки в Китае умерло 65 человек (всего в провинции Хубэй) и выявлено 3,8 тысячи новых случаев заболевания.

Отдельно в Гонконге выявлено 18 подтвержденных случаев заражения (в том числе один человек умер), Макао – 10 и на Тайване – 11.

Ранее сообщалось, что врач из Уханя в декабре заметил коронавирус, но его обязали молчать.