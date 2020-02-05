В Министерстве обороны сообщили, что во все областные центры Украины разослали письма с рекомендациями, как рассматривать вопросы отсрочки от призыва 18 и 19-летним юношам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

В письме главам призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним юношам.

— Если призывники этой возрастной категории будут иметь желание пройти военную службу в таком возрасте, они будут приняты в ряды ВСУ и других военных формирований. Это будет происходить исключительно с их письменного согласия, - написал министр.

Призыв 18-летних и отсрочка предусмотрены законом О воинской обязанности и военной службе.

По словам министра если у призывников данной возрастной категории будет желание пройти военную службу в таком возрасте, то их примут в ряды ВСУ и других военных формирований. На время проведения призывных кампаний Минобороны обещает организовать предоставление консультаций.

Ранее, министр обороны Украины Анатолий Загороднюк заявил, что указ президента о призыве в армию 18 и 19-летних юношей не значит, что их будут призывать принудительно.