В Николаеве на углу улицы Колодезной и 3-й Слободской демонтировали 6 киосков, которые более 20 лет были расположены на сетях ГКП «Николаевводоканал».

Об этом сообщает Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

— Люди настолько привыкают к безнаказанности «мы здесь были всегда» на предупреждения о сносе или не обращают внимания, или решают, что надо идти договариваться. Хотелось бы, чтобы не тратили ни нашего времени, ни своего. Мы просто не можем демонтировать все за один день. Но если пришло предупреждение, то снос будет. Лучше самостоятельно собрать имущество и освободить земельный участок, - отметил директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев.

В сообщении отмечается, что осенью 2019 года в департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции начали обращаться предприятия, чьи коммуникации находятся под землей, но к ним ограничен доступ из-за расположенных в этих местах временных сооружений. На углу ул. Колодезной и улицы 3-й Слободской проходят сети ГКП «Николаевводоканал».

— На все малые архитектурные формы не было соответствующих разрешительных документов. Спасибо за сотрудничество Управлению превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области, а также администрации Центрального района, которая уберет территорию после демонтажа. Подчеркиваем, что если специалисты отдела контроля и надзора за благоустройством департамента предупреждают о необходимости освобождения земельных участков владельцев киосков, то снос состоится в любом случае, - сказано в сообщении.

Ранее, земельная комиссия Николаевского городского совета с голоса рассмотрела и согласовала компании «Универсал-ЮГ» размещение двух киосков на территории сквера Цветочный около рынка по проспекту Центральному на пересечении с 6-й Слободской.