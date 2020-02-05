Директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев рассказал, что в Николаеве в 2020 году планируют начать использовать 9 контейнерных площадок для мусора под землей, а также закупить специальную технику для работы с контейнерами для ТБО.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Сергей Коренев рассказал, что для работы с новыми контейнерами углубленного типа, 9 из которых расположены в Заводском районе города, нужно купить специальную технику - мусоровоз с манипулятором. Отмечается, что деньги на него в бюджете на 2020 предусмотрены и если опыт работы с такими «подземными» контейнерами будет позитивный, то департамент будет заниматься «строительство такого рода контейнерных площадок».

— Мы приняли программу обращения с ТБО, которая содержит в себе принципиальную позицию на счёт контейнеров углубленного типа, которых уже есть 9 штук построенных на территории Заводского района. Мы планируем с ними поработать, для этого необходимо приобрести специализированную технику - мусоровоз с манипулятором. В бюджете мы забили эту позицию, планируем его приобретать и после покупки запустим эти контейнера. Если эксплуатация будет позитивной, а она будет позитивной, так как большинство Европы живёт с контейнерами углубленного типа. Будем заниматься строительство такого рода контейнерных площадок, - отметил Сергей Коренев.

Также директор добавил, что новые контейнеры углубленного типа имеют объём 6 кубометров и будут находится под землей, что не позволит мусору разлетаться и распространяться неприятному запаху летом.

— Это 6 кубов в одном контейнере. И это контейнер фактически находящийся под землей, который не позволяет мусору разлетаться, не будет такого запаха в летний период. По сути это такая закрытая конструкция, - подытожил Сергей Коренев.

Напомним, что директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев рассказал о программе обращения с мусором в Николаеве, которая рассчитана на 3 года и обойдется в 125 миллионов: в ней заложена покупка нового транспорта, контейнеров и реконструкция полигона ТБО.