В Николаеве уволили из полиции инспектора, который обокрал своих одноклассников на встрече выпускников.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Как известно, 1 февраля бывшие одноклассники собрались в одном из заведений в Центральном районе Николаева. Спустя какое-то время некоторые из отдыхавших в одной компании людей заметили, что у них из сумок пропали деньги. Оказалось, что всего исчезло около 4,5 тысяч гривен из четырех сумок. Пострадавшие вызвали на место происшествия полицейских, а также обратились к персоналу заведения.

— По поводу информации о позорном поведении инспектора полиции на встрече выпускников, которая появилась в СМИ, Главное управление Национальной полиции в Николаевской области официально сообщает, что с сегодняшнего дня указанный работник уволен из рядов полиции. Нам очень жаль, что такие люди еще встречаются среди нас, которые своими поступками порочат честь звание полицейского и перечеркивают кропотливую и трудную работу настоящих полицейских, которые ежедневно рискуют собственными интересами и даже жизнью, чтобы обеспечить правопорядок и безопасность для граждан. И сегодня для всех действующих сотрудников этот досадный случай стал даже большим ударом, чем для граждан. Ведь задета наша честь и достоинство, - сказано в сообщении.

По данному факту проводится служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки.