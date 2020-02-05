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В США задержали двух мужчин, которые везли наркотики в сумках с надписью «сумка с наркотиками». Полиция остановила их за превышение скорости.
Об этом сообщает телеканал WSVN 7 News, пишет hromadske.
Патрульный остановил 34-летних Иена Симмонса и Джошуа Рейнхардта из-за превышения скорости: они разогнались до 153 км/ч. Шериф округа Санта-Роза предупредил патрульного о контрабанде в автомобиле.
Во время обысков у них нашли 15 таблеток экстази, 75 граммов метамфетамина, 1 грамм кокаина и другие вещества.
Иена и Джошуа взяли под стражу. Их обвиняют в хранении и торговле наркотиками.
— Не торгуйте наркотиками в сумках с надписью «мешок с наркотиками». Наши сотрудники умеют читать, - сообщили правоохранители.
Напомним, что в Николаеве полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков и психотропных веществ стоимостью более миллиона гривен.
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В США задержали двух мужчин, которые везли наркотики в сумках с надписью «сумка с наркотиками». Полиция остановила их за превышение скорости.
Об этом сообщает телеканал WSVN 7 News, пишет hromadske.
Патрульный остановил 34-летних Иена Симмонса и Джошуа Рейнхардта из-за превышения скорости: они разогнались до 153 км/ч. Шериф округа Санта-Роза предупредил патрульного о контрабанде в автомобиле.
Во время обысков у них нашли 15 таблеток экстази, 75 граммов метамфетамина, 1 грамм кокаина и другие вещества.
Иена и Джошуа взяли под стражу. Их обвиняют в хранении и торговле наркотиками.
— Не торгуйте наркотиками в сумках с надписью «мешок с наркотиками». Наши сотрудники умеют читать, - сообщили правоохранители.
Напомним, что в Николаеве полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков и психотропных веществ стоимостью более миллиона гривен.