В Канаде выпустили цветную серебряную монету в форме писанки украшенной традиционными украинскими узорами, монета станет уже пятой «писанкой» в коллекции канадского монетного двора.

Об этом сообщает Суспільне.UA.

- Больше, чем пасхальное яйцо, эта серебряная монета из чистого серебра чтит жизнь и сезон новых начинаний. Ее цветные мотивы, например, восьмиконечная роза, имеют такое же глубокое значение, как нанесеные на традиционную писанку, где тонкие формы и геометрические узоры создают увлекательный визуальный язык. Это - радость прихода весны, которая доступна вам целый год!, - говорится в описании на сайте Королевского канадского монетного двора.

На реверсе монеты - цветные узоры, а на аверсе - профиль королевы Елизаветы II. Монета отчеканена из чистого серебра, номиналом в 20 канадских долларов (примерно 375 грн). Тираж составил 5 тысяч штук и его уже полностью распродали.

Автором дизайна монеты является канадец украинского происхождения Дэйв Мельничук, член Украинского музея Канады в Торонто.

В феврале 2019 года сообщалось, что Королевский монетный двор Канады выпустит серебряную цветную монету в форме украинской писанки, которая станет четвертой в коллекции.

В апреле 2019 года королевский канадский монетный двор впервые выпустил золотую монету в форме украинской писанки.

Ранее, 1500 золотых 50-пенсовых монет, которые Королевский монетный двор Великобритании выпустил по случаю Brexit, раскупили за несколько часов. Их стоимость составляла 945 фунтов стерлингов.