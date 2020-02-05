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В Канаде выпустили цветную серебряную монету в форме писанки украшенной традиционными украинскими узорами, монета станет уже пятой «писанкой» в коллекции канадского монетного двора.
Об этом сообщает Суспільне.UA.
- Больше, чем пасхальное яйцо, эта серебряная монета из чистого серебра чтит жизнь и сезон новых начинаний. Ее цветные мотивы, например, восьмиконечная роза, имеют такое же глубокое значение, как нанесеные на традиционную писанку, где тонкие формы и геометрические узоры создают увлекательный визуальный язык. Это - радость прихода весны, которая доступна вам целый год!, - говорится в описании на сайте Королевского канадского монетного двора.
На реверсе монеты - цветные узоры, а на аверсе - профиль королевы Елизаветы II. Монета отчеканена из чистого серебра, номиналом в 20 канадских долларов (примерно 375 грн). Тираж составил 5 тысяч штук и его уже полностью распродали.
Автором дизайна монеты является канадец украинского происхождения Дэйв Мельничук, член Украинского музея Канады в Торонто.
В феврале 2019 года сообщалось, что Королевский монетный двор Канады выпустит серебряную цветную монету в форме украинской писанки, которая станет четвертой в коллекции.
В апреле 2019 года королевский канадский монетный двор впервые выпустил золотую монету в форме украинской писанки.
Ранее, 1500 золотых 50-пенсовых монет, которые Королевский монетный двор Великобритании выпустил по случаю Brexit, раскупили за несколько часов. Их стоимость составляла 945 фунтов стерлингов.
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В Канаде выпустили цветную серебряную монету в форме писанки украшенной традиционными украинскими узорами, монета станет уже пятой «писанкой» в коллекции канадского монетного двора.
Об этом сообщает Суспільне.UA.
- Больше, чем пасхальное яйцо, эта серебряная монета из чистого серебра чтит жизнь и сезон новых начинаний. Ее цветные мотивы, например, восьмиконечная роза, имеют такое же глубокое значение, как нанесеные на традиционную писанку, где тонкие формы и геометрические узоры создают увлекательный визуальный язык. Это - радость прихода весны, которая доступна вам целый год!, - говорится в описании на сайте Королевского канадского монетного двора.
На реверсе монеты - цветные узоры, а на аверсе - профиль королевы Елизаветы II. Монета отчеканена из чистого серебра, номиналом в 20 канадских долларов (примерно 375 грн). Тираж составил 5 тысяч штук и его уже полностью распродали.
Автором дизайна монеты является канадец украинского происхождения Дэйв Мельничук, член Украинского музея Канады в Торонто.
В феврале 2019 года сообщалось, что Королевский монетный двор Канады выпустит серебряную цветную монету в форме украинской писанки, которая станет четвертой в коллекции.
В апреле 2019 года королевский канадский монетный двор впервые выпустил золотую монету в форме украинской писанки.
Ранее, 1500 золотых 50-пенсовых монет, которые Королевский монетный двор Великобритании выпустил по случаю Brexit, раскупили за несколько часов. Их стоимость составляла 945 фунтов стерлингов.