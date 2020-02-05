В оккупированном Симферополе остались запасы питьевой воды максимум на 104 дня.

Об этом пишут Крым.Реалии.

По словам главы Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игоря Вайля, в Симферополе на данный момент наблюдается напряженная ситуация в связи с недостаточным количеством питьевой воды.

- Воды остается на 100 дней, а с учетом того, что сегодня 722 тысяч кубометров пришло, а расход 140 тысяч (в день - ред.), уже 104 дня. В связи с недостаточным количеством осадков в трех водохранилищах, из которых вода подается в Симферополь, накоплено на 25-28 миллионов кубометров воды меньше прошлогоднего уровня. Ситуация не критичная, но напряженная. В связи с этим необходимо обеспечить рациональное использование имеющегося ресурса. Для этого городским властям необходимо разработать комплекс мероприятий, - сообщил Игорь Вайль.

Глава администрации Симферополя Елена Проценко сообщила, что с 10 февраля в городе введут ограничения подачи воды населению.

- Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы, поэтому, на сегодняшний день, принято решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья, и переход на график подачи холодной воды утром и вечером, начиная со следующего понедельника, 10 февраля, - сообщила Елена Проценко.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму установилась засуха, приведшая к пересыханию главных рек, питающих водохранилища естественного стока полуострова.