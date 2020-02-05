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В Николаеве с завтрашнего дня ученики еще 5 городских школ уходят на вынужденные каникулы.
Об этом сообщает управление образования Николаевского городского совета.
Из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ будет приостановлен учебный процесс в школах №21, №59, гимназии №3, морском лицее, специальном учебно-воспитательном комплексе для детей с пониженным зрением из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Всего на сегодня приостановлены занятия в 65 учебных заведениях Николаева.
Напомним, с 4 февраля, из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ еще 9 школ Николаева приостанавливают учебный процесс.
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В Николаеве с завтрашнего дня ученики еще 5 городских школ уходят на вынужденные каникулы.
Об этом сообщает управление образования Николаевского городского совета.
Из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ будет приостановлен учебный процесс в школах №21, №59, гимназии №3, морском лицее, специальном учебно-воспитательном комплексе для детей с пониженным зрением из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Всего на сегодня приостановлены занятия в 65 учебных заведениях Николаева.
Напомним, с 4 февраля, из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ еще 9 школ Николаева приостанавливают учебный процесс.