В Николаеве с завтрашнего дня ученики еще 5 городских школ уходят на вынужденные каникулы.

Об этом сообщает управление образования Николаевского городского совета.

Из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ будет приостановлен учебный процесс в школах №21, №59, гимназии №3, морском лицее, специальном учебно-воспитательном комплексе для детей с пониженным зрением из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Всего на сегодня приостановлены занятия в 65 учебных заведениях Николаева.

Напомним, с 4 февраля, из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ еще 9 школ Николаева приостанавливают учебный процесс.