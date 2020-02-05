В течение 5-7 февраля 2020 года на территории Николаева и области будет резкое ухудшение погодных условий, в связи с чем, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала Схему возможных осложнений на трассах области.

Со схемой движения можно ознакомиться по ссылке.

По данным Николаевского областного гидрометеорологического центра, в течение суток, с 20:00 5 февраля по 20:00 6 февраля, по Николаевской области ожидается переменная облачность, а ночью и днем будет идти значительный снег. Помимо этого, ожидаются метели, на дорогах гололед. Ветер северо-восточный, 15-20 м/с, ночью и утром местами порывы 25-28 м/с. Температура ночью 2-7˚ мороза, днем от 3˚ мороза до 2˚ тепла.

В это время на территории Николаева ожидается значительный снег, метель, гололед на дорогах. Ветер северо-восточный, 15-20 м/с. Температура ночью 3-5˚ мороза, днем от 1˚ мороза до 1˚ тепла.

В ГСЧС отмечают, что на территории Николаева и области действуют стационарные пункты обогрева.

В полиции Николаевской области сообщают, что в связи с ухудшением погодных условий, полицейские будут нести службу в усиленном режиме.

Также отмечается, что специально созданный штаб из числа полицейских, спасателей, военных Национальной гвардии Украины и сотрудников облавтодора круглосуточно осуществляет мониторинг обстановки на автодорогах области. Помимо этого, для безопасности на дорогах к патрулированию вдоль автотрасс и дорожных магистралей в каждом населенном пункте увеличено количество автомобильных патрулей.

— Просим водителей и пешеходов быть крайне осмотрительными, чтобы не подвергать себя опасности. Обязательно следите за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины во время непогоды или временно воздержитесь от поездок и переждите непогоду в безопасном месте, - сообщают полиции.

Напомним, что вследствие схода лавины в турецкой провинции Ван погибли по меньшей мере 21 человек.