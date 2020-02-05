Реагенты в составе тест-системы позволят проводить лабораторную диагностику нового коронавируса на современном уровне. Наборы разработаны в Германии с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В дальнейшем планируется поступление дополнительных реагентов от Всемирной организации здравоохранения и закупка за средства государственного бюджета.

«Диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, соответствующие эпидемиологическом и клиническом определению болезни, говорится в рекомендациях ВОЗ», - отметили в сообщении.

Также в Министерстве здравоохранения Украины сегодня состоялось селекторное совещание с руководителями областных департаментов здравоохранения и встреча с производителями хирургических масок и их поставщиками.

Как выяснилось, в аптеках существует дефицит масок, при этом они находятся в наличии на складах поставщиков.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Уси в провинции Цзянсу разработали экспресс-тест, который выявляет новый коронавирус в течение 15 минут.