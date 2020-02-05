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Реагенты в составе тест-системы позволят проводить лабораторную диагностику нового коронавируса на современном уровне. Наборы разработаны в Германии с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В дальнейшем планируется поступление дополнительных реагентов от Всемирной организации здравоохранения и закупка за средства государственного бюджета.
«Диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, соответствующие эпидемиологическом и клиническом определению болезни, говорится в рекомендациях ВОЗ», - отметили в сообщении.
Также в Министерстве здравоохранения Украины сегодня состоялось селекторное совещание с руководителями областных департаментов здравоохранения и встреча с производителями хирургических масок и их поставщиками.
Как выяснилось, в аптеках существует дефицит масок, при этом они находятся в наличии на складах поставщиков.
Ранее сообщалось, что в китайском городе Уси в провинции Цзянсу разработали экспресс-тест, который выявляет новый коронавирус в течение 15 минут.
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Реагенты в составе тест-системы позволят проводить лабораторную диагностику нового коронавируса на современном уровне. Наборы разработаны в Германии с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В дальнейшем планируется поступление дополнительных реагентов от Всемирной организации здравоохранения и закупка за средства государственного бюджета.
«Диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, соответствующие эпидемиологическом и клиническом определению болезни, говорится в рекомендациях ВОЗ», - отметили в сообщении.
Также в Министерстве здравоохранения Украины сегодня состоялось селекторное совещание с руководителями областных департаментов здравоохранения и встреча с производителями хирургических масок и их поставщиками.
Как выяснилось, в аптеках существует дефицит масок, при этом они находятся в наличии на складах поставщиков.
Ранее сообщалось, что в китайском городе Уси в провинции Цзянсу разработали экспресс-тест, который выявляет новый коронавирус в течение 15 минут.