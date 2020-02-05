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Украинская лоукост-компания SkyUp с 29 марта начнет регулярные полеты из Запорожья в Прагу.
Об этом сообщает avianews.
Рейсы длительностью 2,5 часа будут выполняться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.
Стоимость билетов стартует от 1470 гривен в одну сторону и 3130 гривен в обе стороны по тарифу без багажа. С учетом перевозки единицы багажа весом до 23 килограмм билеты обойдутся от 2580 гривен в одну сторону и от 5390 гривен в обе стороны.
Отмечается, что разрешение на полеты из Запорожья в Прагу авиакомпания получила на заседании комиссии Государственной авиационной службы Украины 28 января.
Ранее сообщалось, что с мая 2020 года украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines запустит прямые рейсы из Одессы в столицу Грузии - Тбилиси.
Напомним, сегодня самолет авиакомпании «Sky Up», осуществляющий вечерний рейс из Шарм-эль-Шейх в Николаев, не смог приземлиться в Николаевском международном аэропорту из-за плохих погодных условий и совершил посадку в аэропорту Одесса.
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Украинская лоукост-компания SkyUp с 29 марта начнет регулярные полеты из Запорожья в Прагу.
Об этом сообщает avianews.
Рейсы длительностью 2,5 часа будут выполняться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.
Стоимость билетов стартует от 1470 гривен в одну сторону и 3130 гривен в обе стороны по тарифу без багажа. С учетом перевозки единицы багажа весом до 23 килограмм билеты обойдутся от 2580 гривен в одну сторону и от 5390 гривен в обе стороны.
Отмечается, что разрешение на полеты из Запорожья в Прагу авиакомпания получила на заседании комиссии Государственной авиационной службы Украины 28 января.
Ранее сообщалось, что с мая 2020 года украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines запустит прямые рейсы из Одессы в столицу Грузии - Тбилиси.
Напомним, сегодня самолет авиакомпании «Sky Up», осуществляющий вечерний рейс из Шарм-эль-Шейх в Николаев, не смог приземлиться в Николаевском международном аэропорту из-за плохих погодных условий и совершил посадку в аэропорту Одесса.