В украинском учебнике по географии обнаружили карту из фэнтезийной компьютерной игры «The Elder Scrolls V: Skyrim».

Об этом сообщил в Facebook соучредитель образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Примаченко.

Карта из игры размещена в учебнике географии 6 класса авторства Пестушко и Уваровой. Ею они проиллюстрировали раздел «Земля на плане и карте». По словам Ивана Примаченко, учебник рекомендован Министерством образования и издан за государственный счет.

Skyrim – ролевая фэнтези-игра, действия которой разворачиваются в провинции Скайрим на вымышленном континенте Тамриэль.