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В украинском учебнике по географии обнаружили карту из фэнтезийной компьютерной игры «The Elder Scrolls V: Skyrim».
Об этом сообщил в Facebook соучредитель образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Примаченко.
Карта из игры размещена в учебнике географии 6 класса авторства Пестушко и Уваровой. Ею они проиллюстрировали раздел «Земля на плане и карте». По словам Ивана Примаченко, учебник рекомендован Министерством образования и издан за государственный счет.
Skyrim – ролевая фэнтези-игра, действия которой разворачиваются в провинции Скайрим на вымышленном континенте Тамриэль.
Ранее сообщалось, что в учебнике по всемирной истории для 10 классов нашли фотографию с «грустным» актером Киану Ривзом. Автор учебника Игорь Щупак рассказал, что Киану Ривза специально оставили на фото 1932 года, чтобы проверить внимательность учеников.
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В украинском учебнике по географии обнаружили карту из фэнтезийной компьютерной игры «The Elder Scrolls V: Skyrim».
Об этом сообщил в Facebook соучредитель образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Примаченко.
Карта из игры размещена в учебнике географии 6 класса авторства Пестушко и Уваровой. Ею они проиллюстрировали раздел «Земля на плане и карте». По словам Ивана Примаченко, учебник рекомендован Министерством образования и издан за государственный счет.
Skyrim – ролевая фэнтези-игра, действия которой разворачиваются в провинции Скайрим на вымышленном континенте Тамриэль.
Ранее сообщалось, что в учебнике по всемирной истории для 10 классов нашли фотографию с «грустным» актером Киану Ривзом. Автор учебника Игорь Щупак рассказал, что Киану Ривза специально оставили на фото 1932 года, чтобы проверить внимательность учеников.