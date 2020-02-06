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Не существует проверенных эффективных средств лечения нового коронавируса.
Об этом заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, сообщает Reuters.
Отмечается, что через неделю в Женеве встретятся сотни экспертов для определения приоритетов в области исследований и разработок коронавирусных препаратов, средств диагностики и вакцин для борьбы со вспышкой.
— Не существует проверенных эффективных средств лечения нового коронавируса, - заявил Майк Райан.
Среди участников будут эксперты по клиническим исследованиям и исследованиям источника вируса на животных, который появился на рынке в центральном китайском городе Ухань.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что многонациональная группа, возглавляемая ВОЗ, очень скоро отправится в Китай, чтобы сотрудничать с китайскими властями в борьбе с этой вспышкой. В то же время, он не сообщил никаких подробностей.
По словам Тедроса, в Китае насчитывается 24 363 подтвержденных случая заболевания, в том числе 490 смертей. За последние 24 часа было зарегистрировано большинство случаев заболевания за один день с момента начала вспышки.
Ранее сообщалось о том, что для борьбы с коронавирусом ВОЗ нужны $675 миллионов.
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Не существует проверенных эффективных средств лечения нового коронавируса.
Об этом заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, сообщает Reuters.
Отмечается, что через неделю в Женеве встретятся сотни экспертов для определения приоритетов в области исследований и разработок коронавирусных препаратов, средств диагностики и вакцин для борьбы со вспышкой.
— Не существует проверенных эффективных средств лечения нового коронавируса, - заявил Майк Райан.
Среди участников будут эксперты по клиническим исследованиям и исследованиям источника вируса на животных, который появился на рынке в центральном китайском городе Ухань.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что многонациональная группа, возглавляемая ВОЗ, очень скоро отправится в Китай, чтобы сотрудничать с китайскими властями в борьбе с этой вспышкой. В то же время, он не сообщил никаких подробностей.
По словам Тедроса, в Китае насчитывается 24 363 подтвержденных случая заболевания, в том числе 490 смертей. За последние 24 часа было зарегистрировано большинство случаев заболевания за один день с момента начала вспышки.
Ранее сообщалось о том, что для борьбы с коронавирусом ВОЗ нужны $675 миллионов.