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Эпидемиологический командный центр Тайваня в четверг ввел полный запрет на въезд туристов с материкового Китая, передает Интерфакс-Украина.
Также Тайбэй запретил начиная с пятницы въезд на остров иностранцев, посетивших недавно Гонконг и Макао.
Между тем иностранцам, имеющим статус резидентов Тайваня, въезд разрешен.
Сообщается, что тайваньцы, побывавшие в Китае, Гонконге или Макао, должны провести на домашнем карантине 14 дней.
Кроме того, введены ограничения на продажу медицинских масок. Разрешается продажа до двух масок на человека в течение недели. При этом покупатель должен предъявлять свою медицинскую страховку.
На данный момент Тайвань сообщил об 11 случаях заражения новым типом коронавируса.
Напомним, на территории Китая число зараженных короновирусом 2019-nCoV достигло 27,4 тысячи человек. Не менее 562 человек скончались.
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Эпидемиологический командный центр Тайваня в четверг ввел полный запрет на въезд туристов с материкового Китая, передает Интерфакс-Украина.
Также Тайбэй запретил начиная с пятницы въезд на остров иностранцев, посетивших недавно Гонконг и Макао.
Между тем иностранцам, имеющим статус резидентов Тайваня, въезд разрешен.
Сообщается, что тайваньцы, побывавшие в Китае, Гонконге или Макао, должны провести на домашнем карантине 14 дней.
Кроме того, введены ограничения на продажу медицинских масок. Разрешается продажа до двух масок на человека в течение недели. При этом покупатель должен предъявлять свою медицинскую страховку.
На данный момент Тайвань сообщил об 11 случаях заражения новым типом коронавируса.
Напомним, на территории Китая число зараженных короновирусом 2019-nCoV достигло 27,4 тысячи человек. Не менее 562 человек скончались.