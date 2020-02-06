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По состоянию на 7:30 утра 6 февраля «ЭЛУ автодорог Николаев» высыпало на дороги города 90 тонн песчано-солевой смеси.
Об этом сообщают на странице предприятия в Facebook.
В сообщении отмечают, что работы по обработке городских магистралей продолжаются.
— Продолжается работа по посыпке третьей очереди автомобильных дорог. Ознакомиться с картой и очередности зимней уборки дорог можно по ссылке. По состоянию на 7:00 техника «ЭЛУ автодорог Николаев» использовала 90 тонн солевой смеси для обработки дорог города, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате осложнения погодных условий по состоянию на утро четверга обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях. 59 из них — в Николаевской области.
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По состоянию на 7:30 утра 6 февраля «ЭЛУ автодорог Николаев» высыпало на дороги города 90 тонн песчано-солевой смеси.
Об этом сообщают на странице предприятия в Facebook.
В сообщении отмечают, что работы по обработке городских магистралей продолжаются.
— Продолжается работа по посыпке третьей очереди автомобильных дорог. Ознакомиться с картой и очередности зимней уборки дорог можно по ссылке. По состоянию на 7:00 техника «ЭЛУ автодорог Николаев» использовала 90 тонн солевой смеси для обработки дорог города, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате осложнения погодных условий по состоянию на утро четверга обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях. 59 из них — в Николаевской области.