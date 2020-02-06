Во многомиллионном китайском городе Ухань с четверга начинают систематически проверять всех жителей на наличие симптомов заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на газету Global Times.

Проверки уже начались утром. Их планируется проводить во всех жилых домах города.

Издание напоминает, что Ухань уже более двух недель почти полностью отрезан от окружающего мира в рамках мер властей по борьбе против распространения коронавируса.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга (19:00 мск среды) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 28 тысяч 18 человек, смертельный исход зафиксирован в 563 случаях.

Всего в других странах мира, по поступающей информации, зарегистрировано около 260 случаев заражения.

При этом именно Ухань стал эпицентром распространения вируса. В Ухане живет 12 млн человек, но многие после начала вспышки коронавируса успели покинуть город.

Ранее сообщалось, что всемирная организация здравоохранения нуждается в 675 миллионах долларов для осуществления мер против распространения нового коронавируса.