Прокурор Львовской области Ирина Диденко сообщила о задержании подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки «Радио Свобода» Галины Терещук.

Об этом прокурор сообщила на своей странице в Facebook.

— Удалось установить траекторию передвижения и местонахождение 19-летнего жителя Хмельницкой области, который в ночь совершения преступления несколько раз переодевался, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей. Более 70 ГБ видео с камер наблюдения, сотни часов непрерывной скоординированной следственно-оперативной работы дали свой результат. Фигуранта задержали в Одессе, вручено извещение о подозрении. Сейчас его везут во Львов для дальнейшего допроса прокурорами, - сказано в сообщении.

Ирина Диденко отмтила, что продолжается работа по установлению заказчика преступления.

Злоумышленнику инкриминируют часть 2 статьи 194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом - поджога). Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

В полночь, 30 января, во Львове неизвестный человек поджег автомобиль, принадлежащий журналистке «Радио Свобода» Галине Терещук.