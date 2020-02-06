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Прокурор Львовской области Ирина Диденко сообщила о задержании подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки «Радио Свобода» Галины Терещук.
Об этом прокурор сообщила на своей странице в Facebook.
— Удалось установить траекторию передвижения и местонахождение 19-летнего жителя Хмельницкой области, который в ночь совершения преступления несколько раз переодевался, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей. Более 70 ГБ видео с камер наблюдения, сотни часов непрерывной скоординированной следственно-оперативной работы дали свой результат. Фигуранта задержали в Одессе, вручено извещение о подозрении. Сейчас его везут во Львов для дальнейшего допроса прокурорами, - сказано в сообщении.
Ирина Диденко отмтила, что продолжается работа по установлению заказчика преступления.
Злоумышленнику инкриминируют часть 2 статьи 194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом - поджога). Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.
В полночь, 30 января, во Львове неизвестный человек поджег автомобиль, принадлежащий журналистке «Радио Свобода» Галине Терещук.
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Прокурор Львовской области Ирина Диденко сообщила о задержании подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки «Радио Свобода» Галины Терещук.
Об этом прокурор сообщила на своей странице в Facebook.
— Удалось установить траекторию передвижения и местонахождение 19-летнего жителя Хмельницкой области, который в ночь совершения преступления несколько раз переодевался, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей. Более 70 ГБ видео с камер наблюдения, сотни часов непрерывной скоординированной следственно-оперативной работы дали свой результат. Фигуранта задержали в Одессе, вручено извещение о подозрении. Сейчас его везут во Львов для дальнейшего допроса прокурорами, - сказано в сообщении.
Ирина Диденко отмтила, что продолжается работа по установлению заказчика преступления.
Злоумышленнику инкриминируют часть 2 статьи 194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом - поджога). Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.
В полночь, 30 января, во Львове неизвестный человек поджег автомобиль, принадлежащий журналистке «Радио Свобода» Галине Терещук.