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В Киеве под стенами Офиса президента проходит акция протеста аграриев, которые выступают против закона о продаже земли.
Об этом сообщает Всеукраинская аграрная рада на своей странице в Facebook.
Участники митинга требуют встречи с Владимиром Зеленским, в руках митингующие держат транспаранты с лозунгами: «Требуем диалога», «Господин президент, услышьте село», «Требуем встречи с президентом!».
Сельхозпроизводители призывают Владимира Зеленского прислушаться к их требованиям при внедрении рынка земли.
— Перше - это переходный период при реализации земельной реформы. Первоначально право покупать землю должны получить только физические лица-граждане Украины с ограничением до 500 га. Участие юридических лиц на рынке земли допускается за несколько лет, с правом покупать не более 5000 га земли. Второе - создание финансовых инструментов, необходимых для возможности покупать землю малыми аграриями. Именно такой подход даст возможность малым и средним аграриям войти без потерь в рынок земли, сохранить рабочие места, иметь возможность инвестировать в производство, - сказано в сообщении.
В пресс-службе полиции сообщают, что из-за запланированных акций полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.
— Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме. Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей, - сказано в сообщении.
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В Киеве под стенами Офиса президента проходит акция протеста аграриев, которые выступают против закона о продаже земли.
Об этом сообщает Всеукраинская аграрная рада на своей странице в Facebook.
Участники митинга требуют встречи с Владимиром Зеленским, в руках митингующие держат транспаранты с лозунгами: «Требуем диалога», «Господин президент, услышьте село», «Требуем встречи с президентом!».
Сельхозпроизводители призывают Владимира Зеленского прислушаться к их требованиям при внедрении рынка земли.
— Перше - это переходный период при реализации земельной реформы. Первоначально право покупать землю должны получить только физические лица-граждане Украины с ограничением до 500 га. Участие юридических лиц на рынке земли допускается за несколько лет, с правом покупать не более 5000 га земли. Второе - создание финансовых инструментов, необходимых для возможности покупать землю малыми аграриями. Именно такой подход даст возможность малым и средним аграриям войти без потерь в рынок земли, сохранить рабочие места, иметь возможность инвестировать в производство, - сказано в сообщении.
В пресс-службе полиции сообщают, что из-за запланированных акций полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.
— Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме. Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей, - сказано в сообщении.