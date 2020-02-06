В январе 2020 года грузооборот «Морского специализированного порта «Ника-Тера», входящего в группу компаний Group DF, составил более 630 тысяч тонн.

Об этом сообщают в пресс-службе порта.

В структуре грузооборота основным грузом остаются зерновые, зернобобовые и масличные грузы 458,2 тысяч тонн или 72,6 % от общего объёма перевалки, шрот – 109,8 тысяч тонн или 17,4%, навалочные грузы – 63 тысячи тонн (10%). Всего за январь на причалах порта было обработано 26 судов.

— Повышение эффективности грузовых операций и рост грузооборота - среди наших ключевых KPI. Мы начали год с очень хорошей динамикой. Показатель роста – плюс 19,4%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Внедрение новых технологий и оптимизация разгрузочно-погрузочных процессов дают свои результаты, – прокомментировал начальник порта Алим Агакишиев.

Ранее сообщалось, что в январе 2019 года объем перевалки составил 528,6 тысяч тонн грузов. Алим Агакишиев является начальником порта с марта 2017 года.