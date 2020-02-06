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В законопроекте «Об обороте земли» запрещена возможность приобретения земли иностранцами в любой форме.
Об этом заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает РБК-Украина.
Арахамия отметил, что этот законопроект прошел сотни обсуждений с ассоциациями, с экспертами.
— 100% уверен, что учитывая то общественное внимание, которое имел этот законопроект. Сотни обсуждений с ассоциациями, с экспертами, со всеми - там нечего бояться. Мы существенно снизили концентрацию. Мы фактически запретили владение иностранцами в любой форме: через корпоративные права, через банки, - заявил Давид Арахамия.
Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и рекомендовал его к принятию.
Согласно обнародованному тексту законопроекта ко второму чтению, приобретать сельхозземли могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство. Кроме того, банки получат возможность получать землю в качестве взыскания как предмета залога, однако такие участки должны быть проданы на торгах в течение двух лет.
Общая площадь земли сельхозназначения в собственности гражданина и юрлица не может превышать 10 тыс. га, при этом данное ограничение не распространяется на банки.
Документом предусмотрено, что расчеты за землю сельхозназначения по гражданско-правовым договорам осуществляются в безналичной форме, потенциальный покупатель должен подтвердить законность источника происхождения средств, а также, что до 1 января 2030 года цена продажи земучастков сельхозназначения не может быть меньше их нормативной денежной оценки.
В законопроекте прописано, что иностранцы будут допущены к покупке земли только после проведения референдума. В месте с тем в приграничных областях Украины будут введены ограничения на куплю-продажу земельных участков: на глубину 50 км от границы компаниям с иностранными инвестициями запретят покупку сельхозземли, даже если на референдуме будет принято иное решение.
Напомним, законопроект №2178-10 в первом чтении народные депутаты приняли 13 ноября 2019 года.
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В законопроекте «Об обороте земли» запрещена возможность приобретения земли иностранцами в любой форме.
Об этом заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает РБК-Украина.
Арахамия отметил, что этот законопроект прошел сотни обсуждений с ассоциациями, с экспертами.
— 100% уверен, что учитывая то общественное внимание, которое имел этот законопроект. Сотни обсуждений с ассоциациями, с экспертами, со всеми - там нечего бояться. Мы существенно снизили концентрацию. Мы фактически запретили владение иностранцами в любой форме: через корпоративные права, через банки, - заявил Давид Арахамия.
Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и рекомендовал его к принятию.
Согласно обнародованному тексту законопроекта ко второму чтению, приобретать сельхозземли могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство. Кроме того, банки получат возможность получать землю в качестве взыскания как предмета залога, однако такие участки должны быть проданы на торгах в течение двух лет.
Общая площадь земли сельхозназначения в собственности гражданина и юрлица не может превышать 10 тыс. га, при этом данное ограничение не распространяется на банки.
Документом предусмотрено, что расчеты за землю сельхозназначения по гражданско-правовым договорам осуществляются в безналичной форме, потенциальный покупатель должен подтвердить законность источника происхождения средств, а также, что до 1 января 2030 года цена продажи земучастков сельхозназначения не может быть меньше их нормативной денежной оценки.
В законопроекте прописано, что иностранцы будут допущены к покупке земли только после проведения референдума. В месте с тем в приграничных областях Украины будут введены ограничения на куплю-продажу земельных участков: на глубину 50 км от границы компаниям с иностранными инвестициями запретят покупку сельхозземли, даже если на референдуме будет принято иное решение.
Напомним, законопроект №2178-10 в первом чтении народные депутаты приняли 13 ноября 2019 года.