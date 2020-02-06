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Одесский городской голова Геннадий Труханов обратился к депутатам горсовета с предложением начать процедуру присвоения звания «Почетный гражданин города» народному артисту Украины Георгию Делиеву.

Об этом Геннадий Труханов заявил в ходе заседания сессии Одесского горсовета, трансляция которой идет на сайте мэрии.

— Все мы хорошо и давно знаем Георгия, его знают не только в Одессе, а и во всем мире. Это человек, который своим трудом и своим творчеством прославляет наш город. Очень приятно, когда к нам приезжают высокие гости, особенно на Юморину, и я вижу насколько авторитетно все то, что создал Георгий. Я обращаюсь к вам уважаемые депутаты, чтобы начать процедуру рассмотрения вопроса о присвоении в 2020 году Георгию звания Почетного гражданина Одессы, - сказал Георгий Труханов.

Георгий Делиев отметил, что будет продолжать служить Одессе и одесситам.

— У меня было много возможностей уехать из города, и в другую страну, но я остался в Одессе, и не жалею об этом. Здесь я более полезен, и буду заниматься тем, чем и занимаюсь. Буду продолжать служить Одессе и одесситам, - сказал Георгий Делиев.

Напомним, одесский городской голова Геннадий Труханов записал короткое видеообращение, в котором рассказал о причинах недавней операции.