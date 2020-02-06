Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал в 2020 году перевести в интернет 50 самых популярных государственных услуг.

Об этом он сказал во время презентации государственного мобильного приложения «Дія», передаёт Левый берег.

— Наша цель - за следующие три года оцифровать абсолютно все государственные услуги, - заявил Алексей Гончарук.

50 услуг оцифруют уже в этом году.

— Мы начали с элементарного - чтобы в ваш смартфон закачать самые нужные документы. Больше того, мы расширяем функционал документов. Это значит, что по водительским правам можно будет, например, купить билет на самолет. Все лишние условности должны уйти в прошлое, - заявил Алексей Гончарук.

По его словам, для этого в каждом государственном органе планируют ввести должность руководителя цифровой трансформации.

— Сейчас мы стартуем, но планируем каждую неделю выдавать новые решения. Для этого нужна структура. Это значит, что в каждом министерстве, органе государственной власти, областной государственной администрации должен быть человек, ответственный за цифровизацию - CDTO [Chief Digital Transformation Officer], - рассказал Алексей Гончарук.

При этом Гончарук признал, что главный вызов цифровизации - низкий уровень использования государственных онлайн-услуг.

— Только 9% украинцев пользуются онлайн-услугами. Соответственно 91% их не использует. За следующие три года хотим научить как минимум 6 млн украинцев цифровым навыкам, - рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

«Дія» - мобильное приложение, которое позволит хранить документы (например, водительские права и техпаспорт) в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн.

Напомним, что Министерство цифровой трансформации запустило собственную IТ-компанию DIIA Company.