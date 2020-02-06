В Херсоне из-за ухудшения погодных условий закрыт международный аэропорт.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

— Международный аэропорт Херсон закрыт, - сказано в сообщении.

На дорогах Херсонщины работает 78 единиц техники, проезд автотранспорта всеми автодорогами государственного и местного значения обеспечен.

В 134 населенных пунктах области отсутствует электроснабжение Для восстановления электроэнергии задействовано 97 единиц техники, работают 91 бригада и 330 сотрудников Херсоноблэнерго.

Напомним, самолет авиакомпании «Sky Up», осуществляющий вечерний рейс из Шарм-эль-Шейх в Николаев, не смог приземлиться в Николаевском международном аэропорту из-за плохих погодных условий и совершил посадку в аэропорту Одессы