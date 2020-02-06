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В Херсоне из-за ухудшения погодных условий закрыт международный аэропорт.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.
— Международный аэропорт Херсон закрыт, - сказано в сообщении.
На дорогах Херсонщины работает 78 единиц техники, проезд автотранспорта всеми автодорогами государственного и местного значения обеспечен.
В 134 населенных пунктах области отсутствует электроснабжение Для восстановления электроэнергии задействовано 97 единиц техники, работают 91 бригада и 330 сотрудников Херсоноблэнерго.
Напомним, самолет авиакомпании «Sky Up», осуществляющий вечерний рейс из Шарм-эль-Шейх в Николаев, не смог приземлиться в Николаевском международном аэропорту из-за плохих погодных условий и совершил посадку в аэропорту Одессы
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В Херсоне из-за ухудшения погодных условий закрыт международный аэропорт.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.
— Международный аэропорт Херсон закрыт, - сказано в сообщении.
На дорогах Херсонщины работает 78 единиц техники, проезд автотранспорта всеми автодорогами государственного и местного значения обеспечен.
В 134 населенных пунктах области отсутствует электроснабжение Для восстановления электроэнергии задействовано 97 единиц техники, работают 91 бригада и 330 сотрудников Херсоноблэнерго.
Напомним, самолет авиакомпании «Sky Up», осуществляющий вечерний рейс из Шарм-эль-Шейх в Николаев, не смог приземлиться в Николаевском международном аэропорту из-за плохих погодных условий и совершил посадку в аэропорту Одессы