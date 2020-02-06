В Николаеве на карантин закрыты все 67 школ, в области на вынужденные каникулы ушли ученики 23 школ.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.

Все учреждения общего среднего образования I-III ступеней Николаевского городского совета №№ 59, 21, 30,31, 23, 13, 45, 33, 36, 44, 48, 56, 6, 18, 14, 19, 10, 40, 17, 3, 27, 53, 60, 26, 42, 56, 39, 50, 16, 25, 51, 15, 43, 54, 47, 28, 34, 4, 7, 12, 64, 65, 46, 57, 35, 11, 20, 22, 24, 29, 32, 49, 61; Николаевские гимназии №1, 2,3, 4, 41; Николаевский юридический лицей, Николаевский муниципальный коллегиум имени В.Д.Чайки; Николаевский юридический лицей; Академия детского творчества, экономический лицей № 1,2, морской лицей, СНВК.

Также, с сегодняшнего дня занятия приостановят в Николаевской гимназии № 3 и школе № 21.