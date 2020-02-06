Сегодня, 6 февраля из-за ухудшения погодных условий закрыт Херсонский международный аэропорт.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

Также сообщается, что на дорогах области работает 78 единиц техники, проезд автотранспорта всеми автодорогами государственного и местного значения обеспечен.

Помимо этого, из-за ухудшения походы отсутствует электроснабжение в 134 населенных пунктах области. Для восстановления электроэнергии задействовано 97 единиц техники, работают 91 бригада и 330 сотрудников «Херсоноблэнерго».

Напомним, что самолет авиакомпании «Sky Up», осуществляющий вечерний рейс из Шарм-эль-Шейх в Николаев, не смог приземлиться в Николаевском международном аэропорту из-за плохих погодных условий и совершил посадку в аэропорту Одессы.