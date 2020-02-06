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Сегодня, 6 февраля из-за национальной забастовки против пенсионной реформы в Париже закрыли Эйфелеву башню.
К засабстовке присоединились и сотрудники компании, обслуживающей памятник, пишет «Европейская правда».
Кроме того, Лувр предупредил посетителей, что часы работы могут быть изменены, а некоторые залы закрыты.
В то же время на сайтах Центра Помпиду или Музея д'Орсе информации о том, что учреждения меняют график своей работы из-за забастовки, пока нет.
Отмечается, что Эйфелеву башню для посетителей закрывают уже в четвертый раз с начала декабря 2019 года, когда начались протесты против пенсионной реформы.
Напомним, что сегодня, 6 февраля в Киеве под стенами Офиса президента проходит акция протеста аграриев, которые выступают против закона о продаже земли.
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Сегодня, 6 февраля из-за национальной забастовки против пенсионной реформы в Париже закрыли Эйфелеву башню.
К засабстовке присоединились и сотрудники компании, обслуживающей памятник, пишет «Европейская правда».
Кроме того, Лувр предупредил посетителей, что часы работы могут быть изменены, а некоторые залы закрыты.
В то же время на сайтах Центра Помпиду или Музея д'Орсе информации о том, что учреждения меняют график своей работы из-за забастовки, пока нет.
Отмечается, что Эйфелеву башню для посетителей закрывают уже в четвертый раз с начала декабря 2019 года, когда начались протесты против пенсионной реформы.
Напомним, что сегодня, 6 февраля в Киеве под стенами Офиса президента проходит акция протеста аграриев, которые выступают против закона о продаже земли.