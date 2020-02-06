Сегодня, 6 февраля из-за национальной забастовки против пенсионной реформы в Париже закрыли Эйфелеву башню.

К засабстовке присоединились и сотрудники компании, обслуживающей памятник, пишет «Европейская правда».

Кроме того, Лувр предупредил посетителей, что часы работы могут быть изменены, а некоторые залы закрыты.

В то же время на сайтах Центра Помпиду или Музея д'Орсе информации о том, что учреждения меняют график своей работы из-за забастовки, пока нет.

Отмечается, что Эйфелеву башню для посетителей закрывают уже в четвертый раз с начала декабря 2019 года, когда начались протесты против пенсионной реформы.

Напомним, что сегодня, 6 февраля в Киеве под стенами Офиса президента проходит акция протеста аграриев, которые выступают против закона о продаже земли.