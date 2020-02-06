В ночь на 6 февраля на дорогах Николаевской области обеспечивали проезжаемость 37 единиц техники и 42 рабочих Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе САД в Николаевской области.

— В связи с переходом температуры на минусовые отметки проводилась активная обработка покрытия противогололедными материалами и сброса снежной каши. Было задействовано 42 рабочих и 37 единиц техники. Состояние покрытия дорог мокрое. Из-за взаимодействие мороза, ветра и осадков на обработанной поверхности местами образуется налипание и гололед, поэтому продолжаем работать в режиме нон-стоп над обеспечением проезда, - сказано в сообщении.

В САД напоминают, что в случае, если вы попали в чрезвычайную ситуацию на дороге, звоните на круглосуточную телефонную линию диспетчерской службы САД в Николаевской области - (068) 403 11 75.

— Служба автодорог рекомендует водителям во время сильного ухудшения погодных условий по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в Николаеве и области в течение суток шквальный ветер валил деревья, спасатели выезжали ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций. В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро четверга обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях. 59 из них — в Николаевской области. По состоянию на 7:30 утра 6 февраля «ЭЛУ автодорог Николаев» высыпало на дороги города 90 тонн песчано-солевой смеси.

Ранее сообщалось, что вчера вечером, 5 февраля, в Очакове сильный ветер повалил водонапорную башню. В Николаеве упавший тополь заблокировал движение по проспекту Мира, а на проспекте Центральном упала опора со светофором.