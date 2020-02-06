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В Китае у новорожденного диагностировали коронавирус через 30 часов после рождения.
Об этом пишет ВВС со ссылкой на государственные СМИ Китая.
Ребенок родился 2 февраля в Ухане, эпицентре вируса.
У матери ребенка также выявлен положительный результат. Неясно, как болезнь передавалась - в утробе матери или после рождения.
Отмечается, что ребенок, у которого обнаружили коронавирус, при рождении весил 3,25 кг и сейчас находится в стабильном состоянии и находится под наблюдением медиков.
Медицинские эксперты говорят, что это может быть случай, когда ребенок заразился инфекцией в утробе матери.
— Это напоминает нам о необходимости обратить внимание на то, что от матери к ребенку возможен путь передачи коронавируса, - сказал главный врач отделения неонатальной медицины детской больницы Уханя Цзэн Линконг.
Но также возможно, что ребенок заразился после рождения от тесного контакта с матерью.
— Вполне возможно, что ребенок подобрал - вдыхая капли вируса, которые исходили от кашля матери, - сказал Business Insider Стивен Морс, эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения Мэйлмана при Колумбийском университете.
Ранее сообщалось, что во многомиллионном китайском городе Ухань с четверга начинают систематически проверять всех жителей на наличие симптомов заражения коронавирусом.
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В Китае у новорожденного диагностировали коронавирус через 30 часов после рождения.
Об этом пишет ВВС со ссылкой на государственные СМИ Китая.
Ребенок родился 2 февраля в Ухане, эпицентре вируса.
У матери ребенка также выявлен положительный результат. Неясно, как болезнь передавалась - в утробе матери или после рождения.
Отмечается, что ребенок, у которого обнаружили коронавирус, при рождении весил 3,25 кг и сейчас находится в стабильном состоянии и находится под наблюдением медиков.
Медицинские эксперты говорят, что это может быть случай, когда ребенок заразился инфекцией в утробе матери.
— Это напоминает нам о необходимости обратить внимание на то, что от матери к ребенку возможен путь передачи коронавируса, - сказал главный врач отделения неонатальной медицины детской больницы Уханя Цзэн Линконг.
Но также возможно, что ребенок заразился после рождения от тесного контакта с матерью.
— Вполне возможно, что ребенок подобрал - вдыхая капли вируса, которые исходили от кашля матери, - сказал Business Insider Стивен Морс, эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения Мэйлмана при Колумбийском университете.
Ранее сообщалось, что во многомиллионном китайском городе Ухань с четверга начинают систематически проверять всех жителей на наличие симптомов заражения коронавирусом.