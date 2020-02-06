В Китае у новорожденного диагностировали коронавирус через 30 часов после рождения.

Об этом пишет ВВС со ссылкой на государственные СМИ Китая.

Ребенок родился 2 февраля в Ухане, эпицентре вируса.

У матери ребенка также выявлен положительный результат. Неясно, как болезнь передавалась - в утробе матери или после рождения.

Отмечается, что ребенок, у которого обнаружили коронавирус, при рождении весил 3,25 кг и сейчас находится в стабильном состоянии и находится под наблюдением медиков.

Медицинские эксперты говорят, что это может быть случай, когда ребенок заразился инфекцией в утробе матери.

— Это напоминает нам о необходимости обратить внимание на то, что от матери к ребенку возможен путь передачи коронавируса, - сказал главный врач отделения неонатальной медицины детской больницы Уханя Цзэн Линконг.

Но также возможно, что ребенок заразился после рождения от тесного контакта с матерью.

— Вполне возможно, что ребенок подобрал - вдыхая капли вируса, которые исходили от кашля матери, - сказал Business Insider Стивен Морс, эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения Мэйлмана при Колумбийском университете.

Ранее сообщалось, что во многомиллионном китайском городе Ухань с четверга начинают систематически проверять всех жителей на наличие симптомов заражения коронавирусом.

