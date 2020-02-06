В китайском Ухане умер доктор Ли Вэньлянь, который одним из первых предупреждал о смертельном коронавирусе.

Об этом пишет Новое время.

30 декабря мужчина написал сообщение в общем чате с бывшими одногруппниками по медицинской школе с предупреждением о том, что в его госпиталь доставили семерых пациентов с симптомами атипичной пневмонии, после того как те посетили местный рыбный рынок.

На следующий день, 31 декабря, местные власти вызвали Вэньляня для дачи объяснений относительно того, как он узнал о случаях заражения вирусом.

3 января Ли Вэньляня вызвали в местный полицейский участок, где его обвинили в «распространении слухов» и «серьезном нарушении общественного порядка».

Полицейские пригрозили медику арестом, и ему пришлось признать, что он якобы нарушил закон.

После этого он вернулся к своей работе в госпитале. Однако спустя несколько дней у Вэньляня, занимавшегося лечением человека с еще не диагностированным коронавирусом, появился кашель, переросший в лихорадку. Его госпитализировали через два дня.

Его инфицирование коронавирусом подтвердили лишь 1 февраля.

История Ли Вэньляня — доказательство попыток власти Китая скрыть информацию о распространении опасного вируса на начальных этапах.

1 января 2020 года — до того, как ведущие мировые СМИ начали сообщать о случаях заражения новым коронавирусом — полиция Уханя отчиталась о «применении законных мер» против восьми человек, которых обвинили в «распространении слухов» о похожем на пневмонию заболевании.

Первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года.

Всего в Китае было зарегистрировано более 24 000 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, а также 490 смертей от этой болезни. Два летальных случая зафиксировали за пределами Китая.

Новый коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбоджи, Шри-Ланки и России.