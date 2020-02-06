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Канадская компания Intuitive создала нейросеть, которая определяет вид мусора и подсказывает, в какое отделение его стоит выбросить. Если человек все делает правильно — Оскар хвалит его, а непослушных может даже отругать.
Об этом сообщает Новое время.
Система при помощи встроенных камер определяет, что собирается выбросить человек, а потом на экране показывает, что нужно делать с мусором. Например, если у вас в руках бумажный стаканчик с пластиковой крышкой, Оскар покажет, что крышку нужно снять и выбросить в другое отделение.
Для того, чтобы научить Оскара правильно распределять мусор, в его базу загрузили практически миллион фотографий.
«Умные» мусорные контейнеры уже стоят в Ванкувере, Торонто, Калгари и Сан-Франциско. Компания уверяет, что теперь в этих городах в четыре раза увеличилась переработка отходов.
Ранее сообщалось, что международная группа ученых под руководством Ярона Гуровича из Тель-Авивского университета разработала нейросеть, которая способна по фото распознать более 200 редких наследственных заболеваний.
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Канадская компания Intuitive создала нейросеть, которая определяет вид мусора и подсказывает, в какое отделение его стоит выбросить. Если человек все делает правильно — Оскар хвалит его, а непослушных может даже отругать.
Об этом сообщает Новое время.
Система при помощи встроенных камер определяет, что собирается выбросить человек, а потом на экране показывает, что нужно делать с мусором. Например, если у вас в руках бумажный стаканчик с пластиковой крышкой, Оскар покажет, что крышку нужно снять и выбросить в другое отделение.
Для того, чтобы научить Оскара правильно распределять мусор, в его базу загрузили практически миллион фотографий.
«Умные» мусорные контейнеры уже стоят в Ванкувере, Торонто, Калгари и Сан-Франциско. Компания уверяет, что теперь в этих городах в четыре раза увеличилась переработка отходов.
Ранее сообщалось, что международная группа ученых под руководством Ярона Гуровича из Тель-Авивского университета разработала нейросеть, которая способна по фото распознать более 200 редких наследственных заболеваний.