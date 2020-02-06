Канадская компания Intuitive создала нейросеть, которая определяет вид мусора и подсказывает, в какое отделение его стоит выбросить. Если человек все делает правильно — Оскар хвалит его, а непослушных может даже отругать.

Об этом сообщает Новое время.

Система при помощи встроенных камер определяет, что собирается выбросить человек, а потом на экране показывает, что нужно делать с мусором. Например, если у вас в руках бумажный стаканчик с пластиковой крышкой, Оскар покажет, что крышку нужно снять и выбросить в другое отделение.

Для того, чтобы научить Оскара правильно распределять мусор, в его базу загрузили практически миллион фотографий.

«Умные» мусорные контейнеры уже стоят в Ванкувере, Торонто, Калгари и Сан-Франциско. Компания уверяет, что теперь в этих городах в четыре раза увеличилась переработка отходов.

Ранее сообщалось, что международная группа ученых под руководством Ярона Гуровича из Тель-Авивского университета разработала нейросеть, которая способна по фото распознать более 200 редких наследственных заболеваний.