Специалисты Госэкоинспекции в Николаевской области проверили очистные сооружения в селе Конецполь Первомайского района.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции в Николаевской области.

Напомним, местные жители неоднократно жаловались на слив нечистот в Южный Буг из временных очистных сооружений в селе Конецполь. Отмечалось, что водозабор для жителей Первомайска производится из Южного Буга.

«У подножия данной подземной конструкции оборудован бетонный слив для жидкости, которая попадает на открытые почвы и накапливается в нижней части сооружения за счет вырытого глубокого рва. Факт сброса сточных вод в водный объект – реку Южный Буг – не зафиксировано», - говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Отмечается, что КП «Кодыма», на балансе которого находятся сооружения, не предоставило договор на вывоз сточных вод со специализированным предприятием.

Инспекцией были отобраны пробы сточной воды сброса из временного сооружения и поверхностных вод реки Южный Буг. По результатам измерений, концентрации загрязняющих веществ в сточных водах составили: азот аммонийный – 39,0 мг/дм3, нитраты – 1,2 мг/дм3, фосфаты – 41,298 мг/дм3, химическое потребление кислорода – 720,0 мг/дм3, взвешенные вещества – 56,0 мг/дм3.

«Указанные концентрации характерны для концентраций загрязняющих веществ в неочищенных бытовых стоках. Также зафиксировано превышение химического потребления кислорода в 1,5 раза в реке Южный Буг», - отмечается в отчете экологов.

Напомним, ранее в облгосадминистрации отчитались, что ликвидировали слив нечистот в селе Конецполь.