25% ежедневных меню-расписаний питания детей в учебных заведениях Украины не соответствует нормам.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

В 2019 году Госпродпотребслужба рассмотрела почти 13,5 тысяч экземпляров двухнедельного меню, предоставляемых организаторами питания в территориальные органы службы для их согласования на предмет выполнения норм натурального питания детей. Около 20% примерных меню не были согласованы и направлены на доработку.

Специалисты также анализировали ежедневные меню-расписания для питания детей в учебных заведениях. Всего было обработано почти 8 тысяч таких меню, из них – в 25% выявлены нарушения по выполнению норм натурального питания.

Как отметила и.о. главы Госпродпотребслужбы Ольга Шевченко, несоблюдение перспективных меню в заведениях образования вызвано, в частности, ограниченным ассортиментом продуктов питания.

Также, по данным государственного санитарного эпидемиологического надзора, в прошлом году в учреждениях общего среднего образования нормы питания в среднем выполнялись только на 64-83%.

В рационе питания детей недостаточно молока, сливочного масла, сметаны, творога, яиц, фруктов, соков, овощей, рыбы, мяса (выполнение норм питания по основным продуктам животного происхождения обеспечивается только на 40-60%). Калорийность суточного рациона преимущественно обеспечивается за счет продуктов с высоким содержанием углеводов (сахар, крупы, макаронные изделия, растительное масло), вследствие чего не соблюдается необходимое соотношение биохимических составляющих рациона (белки, жиры, углеводы), что свидетельствует о нерациональном и несбалансированном питании детей.

Напомним, ранее в мэрии Николаева отчитались, что проверили масло, закупленное для школ и детсадов у фирмы, уличенной в фальсификате.