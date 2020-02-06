|Скорость ветра:
|4.8 м/с
|Восход солнца:
|07:11
|Заход солнца:
|17:01
|Температура завтра:
|-1 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:26
|Заход солнца:
|16:58
|Температура завтра:
|-3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.45 грн
|24.8 грн
|EUR
|26.78 грн
|27.28 грн
25% ежедневных меню-расписаний питания детей в учебных заведениях Украины не соответствует нормам.
Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.
В 2019 году Госпродпотребслужба рассмотрела почти 13,5 тысяч экземпляров двухнедельного меню, предоставляемых организаторами питания в территориальные органы службы для их согласования на предмет выполнения норм натурального питания детей. Около 20% примерных меню не были согласованы и направлены на доработку.
Специалисты также анализировали ежедневные меню-расписания для питания детей в учебных заведениях. Всего было обработано почти 8 тысяч таких меню, из них – в 25% выявлены нарушения по выполнению норм натурального питания.
Как отметила и.о. главы Госпродпотребслужбы Ольга Шевченко, несоблюдение перспективных меню в заведениях образования вызвано, в частности, ограниченным ассортиментом продуктов питания.
Также, по данным государственного санитарного эпидемиологического надзора, в прошлом году в учреждениях общего среднего образования нормы питания в среднем выполнялись только на 64-83%.
В рационе питания детей недостаточно молока, сливочного масла, сметаны, творога, яиц, фруктов, соков, овощей, рыбы, мяса (выполнение норм питания по основным продуктам животного происхождения обеспечивается только на 40-60%). Калорийность суточного рациона преимущественно обеспечивается за счет продуктов с высоким содержанием углеводов (сахар, крупы, макаронные изделия, растительное масло), вследствие чего не соблюдается необходимое соотношение биохимических составляющих рациона (белки, жиры, углеводы), что свидетельствует о нерациональном и несбалансированном питании детей.
Напомним, ранее в мэрии Николаева отчитались, что проверили масло, закупленное для школ и детсадов у фирмы, уличенной в фальсификате.
|
Обучение на протяжении жизниВадим Петриченко
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
25% ежедневных меню-расписаний питания детей в учебных заведениях Украины не соответствует нормам.
Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.
В 2019 году Госпродпотребслужба рассмотрела почти 13,5 тысяч экземпляров двухнедельного меню, предоставляемых организаторами питания в территориальные органы службы для их согласования на предмет выполнения норм натурального питания детей. Около 20% примерных меню не были согласованы и направлены на доработку.
Специалисты также анализировали ежедневные меню-расписания для питания детей в учебных заведениях. Всего было обработано почти 8 тысяч таких меню, из них – в 25% выявлены нарушения по выполнению норм натурального питания.
Как отметила и.о. главы Госпродпотребслужбы Ольга Шевченко, несоблюдение перспективных меню в заведениях образования вызвано, в частности, ограниченным ассортиментом продуктов питания.
Также, по данным государственного санитарного эпидемиологического надзора, в прошлом году в учреждениях общего среднего образования нормы питания в среднем выполнялись только на 64-83%.
В рационе питания детей недостаточно молока, сливочного масла, сметаны, творога, яиц, фруктов, соков, овощей, рыбы, мяса (выполнение норм питания по основным продуктам животного происхождения обеспечивается только на 40-60%). Калорийность суточного рациона преимущественно обеспечивается за счет продуктов с высоким содержанием углеводов (сахар, крупы, макаронные изделия, растительное масло), вследствие чего не соблюдается необходимое соотношение биохимических составляющих рациона (белки, жиры, углеводы), что свидетельствует о нерациональном и несбалансированном питании детей.
Напомним, ранее в мэрии Николаева отчитались, что проверили масло, закупленное для школ и детсадов у фирмы, уличенной в фальсификате.