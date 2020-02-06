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Смерть врача Ли Вэньляня опровергли. Отмечается, что в какой-то момент его сердце действительно остановилось, но коллеги вернули его к жизни.
Об этом сообщает Global Times со ссылкой на сотрудников больницы, где он проходит лечение.
Китайский врач Ли Вэньлянь, один из восьми «информаторов», пытавшихся предупредить других медиков о вспышке коронавируса, но получивший выговор местной полицией, все еще находится под неотложным лечением от коронавирусной инфекции.
Ли Вэньлянь в настоящее время находится в критическом состоянии. Как сообщается, его сердце перестало биться в 21:30. Затем он получил лечение с помощью ЭКМО (оксигенация экстракорпоральной мембраны).
Напомним, ранее появилась информация, что врач умер. Как известно, 30 декабря он написал сообщение в общем чате с бывшими одногруппниками по медицинской школе с предупреждением о том, что в его госпиталь доставили семерых пациентов с симптомами атипичной пневмонии, после того как те посетили местный рыбный рынок.
3 января Ли Вэньляня вызвали в местный полицейский участок, где его обвинили в «распространении слухов» и «серьезном нарушении общественного порядка».
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Смерть врача Ли Вэньляня опровергли. Отмечается, что в какой-то момент его сердце действительно остановилось, но коллеги вернули его к жизни.
Об этом сообщает Global Times со ссылкой на сотрудников больницы, где он проходит лечение.
Китайский врач Ли Вэньлянь, один из восьми «информаторов», пытавшихся предупредить других медиков о вспышке коронавируса, но получивший выговор местной полицией, все еще находится под неотложным лечением от коронавирусной инфекции.
Ли Вэньлянь в настоящее время находится в критическом состоянии. Как сообщается, его сердце перестало биться в 21:30. Затем он получил лечение с помощью ЭКМО (оксигенация экстракорпоральной мембраны).
Напомним, ранее появилась информация, что врач умер. Как известно, 30 декабря он написал сообщение в общем чате с бывшими одногруппниками по медицинской школе с предупреждением о том, что в его госпиталь доставили семерых пациентов с симптомами атипичной пневмонии, после того как те посетили местный рыбный рынок.
3 января Ли Вэньляня вызвали в местный полицейский участок, где его обвинили в «распространении слухов» и «серьезном нарушении общественного порядка».