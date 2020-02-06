Житель села Раков Волынской области Владимир Мысь, который почти 10 лет назад погиб в пожаре, получил платежку за транзит газа.

Об этом сообщает местное издание «Полісся», со ссылкой на родственника погибшего.

Владимир Мысь погиб во время пожара в собственном доме еще в 2011 году. После пожара все коммуникации в доме отключили, а работники районной газовой службы установили на трубе пломбу. По словам родственника умершего Сергея Хаймика, после пожара на месте дома вообще осталось пепелище, которое уже заросло деревьями, то есть ни о каком использовании газа не может быть и речи.

«Брату насчитали месячную плату за доставку газа больше 150 гривен, который тот просто не мог использовать, потому что десять лет, как мертвый. Если не верят, могу завести на кладбище, показать могилу ... И что они там доставляют, а главное — куда? После пожара остатки дома мы разобрали, все коммуникации отключили, на газовой трубе установили заглушку, пломбу. Сегодня там ничего нет, деревья растут», - рассказал Сергей Хаймик.

Однако в «Волыньгазе» посчитали, что погибший в прошлом смог использовать более 1600 кубометров газа. Отмечается, что представители газоснабжающей компании ситуацию комментировать отказались.

Напомним, 3 февраля в Вознесенске люди, возмущенные платёжками за доставку газа, перекрыли трассу на Киев.