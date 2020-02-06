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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум для координации международных научно-исследовательских усилий с целью остановки вспышки коронавируса.
Об этом написал в Twitter глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
— 11-12 февраля ВОЗ созывает глобальный научно-исследовательский и инновационный форум для определения приоритетных направлений исследований и координации международных научно-исследовательских усилий для остановки вспышки вируса (корнавируса 2019-nCoV - прим.), - написал Тедрос Адханом Гебрейесус.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения нуждается в 675 миллионах долларов для осуществления мер против распространения нового коронавируса.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум для координации международных научно-исследовательских усилий с целью остановки вспышки коронавируса.
Об этом написал в Twitter глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
— 11-12 февраля ВОЗ созывает глобальный научно-исследовательский и инновационный форум для определения приоритетных направлений исследований и координации международных научно-исследовательских усилий для остановки вспышки вируса (корнавируса 2019-nCoV - прим.), - написал Тедрос Адханом Гебрейесус.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения нуждается в 675 миллионах долларов для осуществления мер против распространения нового коронавируса.