Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум для координации международных научно-исследовательских усилий с целью остановки вспышки коронавируса.

Об этом написал в Twitter глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

— 11-12 февраля ВОЗ созывает глобальный научно-исследовательский и инновационный форум для определения приоритетных направлений исследований и координации международных научно-исследовательских усилий для остановки вспышки вируса (корнавируса 2019-nCoV - прим.), - написал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения нуждается в 675 миллионах долларов для осуществления мер против распространения нового коронавируса.